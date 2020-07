Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky, spiegando: "Osimhen è giovane e di grandissima prospettiva, ha qualità importanti e caratteristiche diverse dagli altri giocatori della rosa. Con lui il reparto offensivo è al completo".



SU MILIK - "Ci separeremo, la volontà di entrambi è di dividersi. A settembre faremo le valutazioni riguardo alle cessioni".



SU LOZANO - "Fosse per me resterebbe, ci ha messo più di quanto pensassimo a far vedere lampi di qualità".