direttore sportivo del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:- "Perdere non fa mai piacere, però nessuno ha valorizzato la forza dell'avversario che ha giocatori forti. Gattuso non ha fatto tanti cambi, ma devo difenderlo perché la panchina era anche corta a causa del virus e degli infortuni. Però non dobbiamo trovare alibi".- "Non va bene essere appagati dopo l'Atalanta. Quest'anno giochiamo in modo diverso però non possiamo perdere queste partite se vogliamo crescere. In attacco abbiamo diverse soluzioni, però cambiare non era facile".- "Sarà una partita difficile. Contro il Benevento la Roma non ha avuto vita facile e solo con l'Inter non è andata bene. Non possiamo sottovalutare questa partita, loro sono una squadra che può sicuramente salvarsi".- "Ha fatto un ottimo lavoro cambiando il modo di giocare della squadra. Lui è felice con noi, così come noi siamo contenti di averlo qui. Il rinnovo sarà solo una conseguenza".- "Siamo soddisfatti del lavoro svolto anche se possiamo fare ancora di più. Vogliamo tornare sui livelli del 2018. Le basi ci sono tutte, dobbiamo continuare così".- "Possiamo e vogliamo tornare in Champions. Con il lavoro fatto durante questo mercato complicato possiamo raggiungere i nostri obiettivi".- "Vogliamo rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic. Sono da anni con noi e sia noi che loro siamo felici. Va trovato un accordo economico e stiamo cercando di fargli capire che il momento non è semplice. Vedremo come andrà a finire".- "L'acquisto più azzeccato della mia carriera? Non so, anche Allan fu un bell'acquisto. Victor farà bene, lo abbiamo voluto fortemente. Solo il tempo e il campo potranno dire se sarà l'acquisto più riuscito".