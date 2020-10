Napoli-AZ Alkmaar 0-0: non può nulla sul gol dell'AZ. Gli olandesi, per il resto, non si affacciano tanto dalle sue parti.: Karlsson non è un cliente semplice, ma riesce ad arginarlo senza correre rischi concreti. Con il passare dei minuti guadagna metri e si propone maggiormente in avanti.: mantiene bene la posizione lì dietro e non ha troppi pensieri dato che l'AZ gioca senza centravanti e non si propone con costanza in avanti.: è sempre il regista difensivo di questa squadra. A volte, però, è un po' distratto, come in occasione del gol di de Wit non uscendo in marcatura su di lui.: attento quando c'è da coprire. Manca forse un po' d'aiuto durante la manovra e la fase di spinta (14' s.t.: non incide con il suo ingresso).: gara dal doppio volto per lo spagnolo. Nel primo tempo è ispirato e si rende protagonista di buone giocate, ma nel secondo tempo cambia completamente volto sbagliando diverse scelte e giocate.: chance dal primo minuto per lui, è bravo a dettare i tempi di gioco però gli spazi sono chiusi e non è semplice scardinare la retroguardia olandese (22' s.t.: entra per dare maggior vivacità al centrocampo ma non ci riesce).: molto pimpante sull'out di destra. Crea spesso la superiorità numerica con le sue giocate e dà una mano anche in fase difensiva (36' s.t.).: fallisce l'occasione del vantaggio alla mezz'ora dopo una palla riconquistata da Osimhen. Un errore non da lui in una serata non esaltante.: è bravo ad esaltarsi quando c'è spazio ma questa sera ne trova poco, con l'AZ che è bravo a compattarsi. Male in occasione del gol dell'AZ, dato che non segue la sovrapposizione interna di Svensson (14' s.t.: il suo rientro non è dei migliori. Gattuso lo lancia al posto di Lozano però non illumina ancora).: serata in ombra per lui che è stato la luce di questo avvio di stagione per il Napoli (22' s.t.: lotta, prova a sfondare e crea qualche pericolo, ma la difesa dell'AZ è veramente rocciosa questa sera).: aveva lanciato il campanello d'allarme alla vigilia e ha perso tre punti importanti. Il suo Napoli è lento e privo di idee questa sera, non riuscendo a sfondare il muro olandese. Discutibile la scelta di sostituire Politano, il più attivo degli azzurri. Napoli-AZ Alkmaar 0-0: non è chiamato a interventi troppo difficili, ma si fa trovare sempre presente, soprattutto sulle uscite alte.: soffre poco Lozano su quella fascia e si trasforma in uomo assist in occasione del gol vittoria.: nel primo tempo regala un pallone incredibile al Napoli che avrebbe potuto trovare il vantaggio, ma Mertens fallisce l'occasione. Per il resto non compie altre sbavature.: molto attento in marcatura su Osimhen, garantisce solidità alla difesa dell'AZ questa sera.: la dinamicità di Politano lo mette spesso in difficoltà, ma non crolla e riesce a tenere fino alla fine: prezioso il suo lavoro davanti la difesa per arginare i movimenti di Mertens.: si inserisce tanto e trova il gol decisivo nella ripresa. È il calciatore che crea più difficoltà alla difesa del Napoli dato che non dà mai punti di riferimento.: cerca di legare centrocampo e attacco con le sue qualità, ma non è semplice senza la punta di riferimento. Garantisce ugualmente sostanza ed esperienza.: vista l'assenza di Boadu viene lanciato dal 1'. Ghiotta occasione per lui alla mezz'ora dopo un errore di Koulibaly, ma calcia di poco largo.: si batte in attacco da solo, ma non incide.: crea diversi pericoli con le sue giocate sulla fascia mancina.: prepara la gara in maniera perfetta nonostante la difficoltà per l'assenza di uomini in rosa. Non concede la profondità al Napoli e strappa tre punti importantissimi al San Paolo.