Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo: "Flessione? Un po' sono preoccupato, vogliamo far bene in ogni partita. Siamo un po' arrabbiati, speriamo sia una crisi di passaggio".



SU KOULIBALY - "Non abbiamo ricevuto vere e proprie offerte, stiamo a vedere. Non abbiamo fretta di decidere, è un giocatore importante e valuteremo cosa fare".



SU OSIMHEN - "Dobbiamo trovare un accordo di massima con l'agente, non è come tutti dicono ma certamente ci interessa".