"Vengono da un momento delicato e qui in tanti hanno fatto fatica. Lo stesso sarà per noi. Spalletti ha deciso di dare continuità agli undici dello stesso ultimo match, ma i cambi sono importanti. Ci sono i titolari del primo tempo e poi quello del secondo". Così Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida in casa dello Spezia.



"Osimhen ha sta facendo bene, ma il premio va dato a tutti. Chi viene chiamato in causa fa molto bene, quindi esalterei il gruppo squadra e lo staff - ha aggiunto il dirigente -. Dobbiamo continuare così. Serve restare con i piedi per terra facendo il massimo giorno dopo giorno. Inutile pensare alla lunga. Il campionato è ancora tutto da giocare, dobbiamo restare sereni e concentrati".