La Serie A è già attiva sul mercato e diverse squadre si stanno rinforzando per arrivare preparate alla seconda parte di stagione. Tra queste ancora non c'è il Napoli che però ha bisogno di fare almeno un colpo in difesa. Servirà il difensore centrale al posto di Manolas, ma un occhio va buttato anche sul terzino sinistro.



Il solo Mario Rui, infatti, non basta e a Torino contro la Juventus il portoghese sarà squalificato. Di conseguenza, visto anche un Ghoulam non all'altezza, con ogni probabilità toccherà nuovamente a Di Lorenzo spostarsi sull'out mancino. Serve un innesto, un nuovo terzino sinistro e il nome sempre caldo è quello di Reinildo Mandava. Oggi il Corriere dello Sport parla proprio di lui, con Giuntoli che ha provato a far pressione sul Lille per ottenerlo in anticipo, anziché aspettare la scadenza del contratto a giugno. Missione quasi impossibile, pare, ma non abbandonata per il momento.