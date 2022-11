Prima di Liverpool-Napoli, a Sky ha parlato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli.



"Dobbiamo pensare di crescere e continuare il nostro percorso. Serve lavorare e stare con i piedi per terra, crescere giorno dopo giorno. Troppi complimenti ci addolciscono, non possiamo pensare al passato, per ora siamo partiti con il piede giusto, ma è troppo presto per trarre conclusioni".



"Con Klopp in finale? Sarebbe fantastico, affrontiamo stasera una gara difficile e speriamo di essere pronti. Fare la gara anche qui sarebbe come superare un esame importante. Ci fa piacere della considerazione mostrata ma favoriti non lo siamo, loro sono una grande squadra e noi vogliamo crescere e vedere dove riusciamo ad arrivare".



"Abbiamo fatto un grande lavoro, tutti noi, dal presidente in giù, ci ha permesso di programmare in un periodo come quello della pandemia. Dobbiamo dire grazie alla proprietà, al mister, allo staff e ai ragazzi, che mettono grande applicazione e impegno".