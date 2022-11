ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Zaccardo ci aveva consigliato Kvaratskhelia? Di lui avevamo cominciato a chiacchierare ai tempi di Ancelotti, la prima richiesta di 30 milioni del Rubin Kazan ci gelò e ci tirammo indietro. La guerra in Ucraina ha modificato la valutazione e con Khvicha alla Dinamo Batumi ci siamo rifatti avanti. Ora è già il momento di prepararsi a trattare per l'adeguamento del suo contratto? Con il management di Kvara ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C'è simpatia e stima tra noi e abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti a noi. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso"."Kim? Faccio chiarezza: c'è una clausola, valida solo per l'estero. 50 milioni di euro? È variabile, è crescente, è legata al fatturato dell'eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perché in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscussione di quei termini. Il nome di Kim me lo aveva fatto Massimiliano Maddaloni, che nel 2011 è stato con me a Carpi. Era il vice di Lippi in Cina e mi disse di tenere d'occhio questo ragazzone. Ci mettemmo all'opera, secondo le nostre abitudini"."Spalletti ha il contratto che andrà in scadenza a giugno 2023? Ma c'è una opzione per il rinnovo per un altro anno fissato a favore della società"."Il mio contratto scade nel 2024? Non ho fretta, venti mesi sono un'eternità. Se ci voltiamo, dov'eravamo venti mesi fa?"."Un rimpianto? Haaland. Contratto già fatto con il Salisburgo, riconoscendo loro il pagamento della clausola a 25 milioni di euro. Ma Haaland preferì il Borussia Dortmund e noi che avevamo messo lui e Osimhen nelle nostre preferenze, ci dirottammo su Victor. Per noi erano alla pari".