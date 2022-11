che, anche nella migliore delle ipotesi, riuscirebbe a portarsi a -2 dalla squadra di. Che si gode nel frattempo- gli attuali campioni d'Italia possono essere raggiunti al termine di questo turno da Atalanta e Lazio -In entrambi i casi c'era di mezzo la Juventus, quella della stagione 2005/2006 (che vinse il titolo, poi revocato per Calciopoli) e quella del 2017/2018, la prima con Cristiano Ronaldo in organico. Sono numeri che, come spesso succede, danno forza alle idee e alle convizioni. Una su tutte, per quanto banale e scontata: se il Napoli è lassù è perché ha fatto tutto meglio di chiunque altro.- ancorché divisa in due tronconi - con ritiro in località di montagna e la rinuncia ai ricchi premi delle affascinanti tournée in giro per il mondo.(Ounas compreso, solo Sirigu non ha ancora una sola presenza all'attivo) e ad ottenere un rendimento di livello praticamente da tutti quanti. Dagli stakanovisti Meret (1260 minuti), Kim (1170), Di Lorenzo (1249) e Lobotka (1125), ai giovani Zeroli, Gaetano e Zerbin, il tecnico di Certaldo ha mostrato una grande capacità di coinvolgere e far sentire importante ciascuno dei suoi calciatori.- Un lavoro iniziato oltre un anno fa - quando Spalletti rilevò la panchina di Gattuso - che sta portando i suoi frutti ora sul campo e che, se questo patrimonio non fosse disperso per una qualche irragionevole spiegazione, darà ancora tantissimo al Napoli. In termini sportivi ed economici. Perché, capace allo stesso tempo di vendere molto bene i campioni della vecchia guardia e quei giocatori che non rientravano più nel progetto della società anche per ragioni contrattuali e di sostituirli con giovani calciatori in ascesa, inseriti poi in un contesto di squadra che li ha esaltati. E: da chi, come il, ha voluto/dovuto proseguire la politica dei giovani piuttosto che inserire nell'organico dei campioni d'Italia quei tre giocatori già pronti e di livello superiore richiesti da Maldini, a chi come- per scelta e/o volontà - è andato sull'usato sicuro nella speranza di una resa altrettanto certo. Il campo, per il momento, dice dell'altro...