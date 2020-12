Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro Real Sociedad decisiva per il proseguo del cammino in Europa League.



PAOLO ROSSI - "Nell'82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato un punto di riferimento, persona straordinaria e grande calciatore".



MARADONA - "La prima al 'Maradona' è una grande responsabilità. La responsabilità è quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, è un grande onore. E' una partita difficile, ma proveremo a fare il massimo e onorare il suo nome".