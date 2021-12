Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, parla a Dazn prima della sfida con l'Empoli: "Siamo contenti delle prestazioni dei ragazzi che avevano giocato meno, sarà una risorsa importante anche quando rientreranno tutti, visto che avremo tanti impegni. Spalletti il miglior allenatore avuto da De Laurentiis? Capisco e condivido quello che ha detto il presidente, il mister ha un grande talento e non lo scopriamo noi, siamo felici di averlo. Non averlo in panchina è una grande perdita perché riesce sempre a determinare qualcosa, è molto seguito dai ragazzi".