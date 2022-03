Intervenuto a Dazn, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita della sfida col Milan: "E' una gara da vincere per noi, per i tifosi e per la classifica. Siamo carichi, undici partite sono ancora tante ma dobbiamo viverle come fossero finali e sempre con i piedi per terra. La valorizzazione di Zielinski e Osimhen? Nel calcio serve pazienza, sono giocatori giovani ed eravamo sicuri del loro valore".