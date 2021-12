Il direttore sportivo delCristianoha parlato a Sky prima del match di Europa League contro il Leicester: “Non possiamo fare altro che accettare questa decisione da parte del Leicester di non fare un ulteriore tampone. Dobbiamo cercare di pensare soltanto alla gara, abbiamo la possibilità di qualificarci”.“Dobbiamo di ripetere le ultime prestazioni e a differenza delle ultime partite cercare di fare anche risultato. Siamo contenti delle ultime prestazioni, abbiamo ritrovato alcuni giocatori da Malcuit a Lobotka e Mertens. Nelle difficoltà stiamo cercando di avere tutte le risorse per passare il turno”.“Sicuramente la società, i dirigenti, siamo tutti insieme al mister e ai ragazzi. C’è da fare quadrato, credere alle nostre possibilità e pensare da dove siamo ripartiti. Abbiamo ribaltato la squadra e abbiamo ritrovato subito feeling. Dobbiamo prendere quanto di buono c’è in questo inizio di stagione, noi dirigenti dobbiamo essere al di fuori del semplice risultato, vedere le cose d’insieme e cercare di farle vedere a tutti”.Poi a Dazn:"Il Napoli ha veramente tantissime assenze, rinforzare una squadra quando poi devono rientrare gli altri non ha senso. Siamo contenti delle prestazioni di Malcuit che aveva giocato poco, di Lobotka, del rientro di Mertens. Spalletti ha detto che ha ritrovato dei titolari e dobbiamo credergli"."Lo dovranno dire i medici, lui sta molto meglio, sta facendo già un po' di cose in campo e vediamo strada facendo".