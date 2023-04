Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole a Prime Video.



“Siamo molto emozionati, questi ragazzi hanno dato prova di saper superare grandi prove. Siamo molto fiduciosi. Non sono abituato a parlare di me stesso ma i risultati che abbiamo raggiunto quest’anno sono merito del gruppo, del presidente e dello staff, del mister e dei calciatori. È un anno importante e i meriti vanno divisi con tutti”



“La proprietà De Laurentiis ha fatto cose straordinarie, ha portato sul tetto del mondo questo club. Ha individuato le persone giuste, i collaboratori perfetti. Va dato un grande merito alle sue intuizioni e io stesso devo molto al presidente, lo ringrazio perché mi ha permesso di farmi conoscere nel grande calcio”.



“Ci aspettavamo un Napoli forte, competitivo, ci contavamo. Fino a questo punto però forse neanche noi. Restano tutti i big? Parlare di mercato ora è prematuro e non corretto, pensiamo a stasera perché abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia e vogliamo continuare a farlo”.