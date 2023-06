Oggi è il giorno di Rudi Garcia, il tecnico francese sarà presentato come nuovo allenatore del Napoli alle ore 18 presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Attesa la stampa, ma non mancheranno i tifosi. Ecco gli ultras del Napoli che hanno annunciato la loro presenza alle ore 17:30: "Oggi porteremo il nostro saluto a Garcia, vogliamo ricominciare come abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato".