Tra Osimhen e il presidente del Napoli De Laurentiis é sceso il grande gelo ed è sempre più difficile capire dove iniziano le responsabilità di uno e finiscono quelle dell’altro. Il dato di fatto inconfutabile resta che tra tira e molla all’ordine del giorno tra le parti rimane una grande distanza che difficilmente verrà colmata in tempi brevi.nonostante la differenze di vedute siano ancora ampie. Il vero grande problema risiede nella clausola rescissoria che Osimhen e il suo agente pretendono che sia agevole e da buon mercato mentre De Laurentiis vuole fissare a più di 200 milioni.- Osimhen è tra i primi 5 numeri 9 al mondo e in quanto tale ha un mercato importante. Specialmente in Premier League dove diverse società hanno preso informazioni nell’ultimo anno. Il Liverpool si è mosso con decisione con diversi contatti diretti, il Chelsea ha mostrato un certo interesse già la scorsa estate. Se il grande gelo rimarrà intatto fino alla primavera allora per Osimhen si apriranno le porte della Premier League.