Il Napoli domani affronterà l'Empoli e Spalletti inizia a ritrovare alcuni pezzi mancanti. Questa mattina allenamento a Castel Volturno, ecco il report della sessione con le ultime dall'infermeria:



Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. Fabián e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo.