Incontro nella serata di ieri tra il Parma e l’agente di Grassi (Napoli), che si avvicina al club emiliano. Superata la concorrenza della Spal per il centrocampista, su cui c’è anche il Leganes (ma lui preferisce restare in Italia in Serie A). Nel summit si è parlato di altri due assistiti come Sprocati (Lazio) e Kastanos (Juve). Sognando Balotelli, in chiusura con l’Inter gli affari Biabiany e Dimarco.



L'Empoli oggi chiuderà Capezzi (Samp), dai blucerchiati può arrivare anche Silvestre, si tratta con Acquah (Torino) per l’ingaggio (affare che agevolerebbe il passaggio di Krunic in granata).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Chievo tratta col Benevento per Letizia, si valuta pure Martella (Crotone): per la mediana idea Missiroli (Sassuolo, c’è anche la Spal).