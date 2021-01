Quella di ieri è stata una grande giornata per il Napoli che ha vinto per 6-0 contro la Fiorentina. Nei minuti finali Gattuso, con il risultato oramai acquisito, ha dato l'opportunità al giovane Antonio Cioffi di fare il suo esordio assoluto tra i professionisti. Classe 2002, esterno offensivo, è subentrato al posto del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il responsabile del settore giovanile azzurro, Gianluca Grava, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



L'ESORDIO - "Cioffi sta con noi dal 2013, i meriti del suo esordio in Serie A vanno divisi con tutti coloro che hanno dato il giusto contributo alla crescita di Antonio. Tutti i giorni siamo sui campi con tanta passione".



PRIMA SQUADRA - "Spesso parliamo con i ragazzi della Primavera che si allenano con la prima squadra e riscontriamo una loro crescita. Mister Gattuso tratta tutti allo stesso modo. Per i ragazzi è un vantaggio, poi c'è il discorso umano: Ghoulam, Koulibaly e Insigne che li incitano sempre".



L'ASPETTO MENTALE - "Cioffi ci mette tanta passione durante gli allenamenti. A livello mentale mi piace perché è centrato, educato e rispettoso. La testa è una componente fondamentale per arrivare a certi livelli. Lui ha la possibilità di crescere e maturare e lo farà grazie alla sua umiltà".