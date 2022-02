Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno prima della partenza direzione Barcellona, dove domani affronterà i blaugrana per il match di Europa League.



Nell'allenamento odierno mancava Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano durante la sessione di ieri ha accusato un lieve fastidio muscolare e così oggi è rimasto fuori per sottoporsi alle terapie. Non arrivano, dunque, notizie incoraggianti per Luciano Spalletti in vista del match di domani contro il Barcellona. Osimhen, salvo complicazioni, partirà ugualmente con la squadra.