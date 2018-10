Il capitano del Napoli Marek Hamisk ha commentato a Sky Sport il match col Paris Saint Germain: "Fa male perdere due punti a due minuti dalla fine della partita, ci avrebbe fatto piacere vincere, ma è ancora tutto aperto. Ci giochiamo tutto in casa contro il PSG, abbiamo dimostrato stasera di potercela giocare. I due punti di Belgrado mancano, non possiamo nasconderlo. Se avessimo messo più cattiveria come abbiamo fatto con Liverpool e PSG sicuramente a Belgrado avremmo vinto".



Sulla tentazione Cina in estate: "C'era questa possibilità, ma è acqua passata. Sto pensando solo al Napoli e a fare bene".