. Pallone amaro e traditore.Certo, il pari resta un gran bel risultato, potrebbe servire per passare il turno visto che i francesi ora dovranno venire a Fuorigrotta, ma resta comunque un’ingiustizia. Perchésull’altare di abbondanti cambiamenti studiati a tavolino. Infatti, è praticamente una formazione copia-incolla quella che oppone al Psg. Un solo piede nuovo sul prato di Parigi: quello di Mertens che ruba il posto a Milik e in verità non c’è nessuno che possa protestare.. Macché.Cosicché non c’è da meravigliarsi se i brividi toccano ad Areola quando dalle sue parti arrivano Mertens e Lorenzinho. Così come neppure c’è da meravigliarsi quando il Napoli padrone del campo e del pallone va in vantaggio con Insigne che fa un gol da centravanti. Però con la leggerezza e il garbo che appartengono al suo destro talentuoso. Passa il Napoli - dopo una traversa clamorosa dell’altro piccoletto - e nessuno può dire che sia ingiusto. Anzi,. Infatti, il Napoli un po’ arranca e i francesi, complice involontario Mario Rui - che bravo pure lui - ce la fanno a raddrizzare la partita e il risultato. Ma di emozioni ce ne sono ancora.C’è Mertens che approfitta d’un regalo francese e che fa gol, e quando il successo sembra cosa fatta, quando anche l’extra time se ne sta andando via,, davanti proprio al Psg. Cosicchéche già aspettano Cavani a Fuorigrotta. Sì, che notte questa di Parigi. Ma il bello forse non è venuto ancora.: 29' pt Insigne (N), 15' st aut. Mario Rui (P), 32' st Mertens (N), 47' st Di Maria (P): 29' pt Callejon, 47' st Draxler(4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (1' st Kehrer); Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani (31' st Draxler). All. Tuchel(4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (43' st Rog) , Allan, Hamsik, Fabian; Insigne (8' st Zielinski), Mertens (39' st Milik). All. Ancelotti.: Zwayer F. (Ger): 5' pt Marquinhos (P), 9' pt Mertens (N), 32' pt Mario Rui (N)