Il futuro di Marek Hamsik è ancora tutto da decidere: le sirene cinesi non si sono placate del tutto. Sky, nel consueto punto sul mercato, ha fatto l'elenco dei club che tenterebbero con ponti d'oro asiatico lo slovacco: sarebbero l'Hebei China Fortune, in cui gioca l' ex compagno Lavezzi, lo Shandong Luneng di Graziano Pellè ed una terza società ancora "misteriosa". Basterà un discorso chiarificatore con Ancelotti per trattenere il capitano all'ombra del Vesuvio?