In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Marek Hamsik si è lasciato andare ad una dichiarazione nostalgica nei confronti della sua ex squadra, il Napoli.



Queste le parole dello slovacco:"Mi manca il San Paolo, il tifo e partite come quella contro la Juventus in cui si respira un'aria incredibile come poche. Il rosso a Meret? Se Ronaldo non fosse saltato si sarebbe fatto male".