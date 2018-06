Stando all'edizione odierna del Mattino, Marek Hamsik è intenzionato ad accettare l'offerta da 35 milioni di ingaggio complessivi presentatagli dai cinesi e proprio per questo nelle prossime ore ci sarà un vertice alla FilmAuro tra De Laurentiis e il suo agente, Venglos. Il patron azzurro vuole studiare l'offerta arrivata dalla Cina, fermo però sulla sua posizione: per meno di 30 milioni Hamsik non si muove. A spingere Hamsik a valutare attentamente l'offerta cinese ci sarebbe un aspetto non proprio secondario: l'ex Brescia sa che nelle gerarchie di Ancelotti partirà alle spalle di Zielinski ed è per questo che sta valutando attentamente il da farsi. Nel frattempo, per lui sono arrivate offerte anche dallo Zenit, dal Salisburgo e dal Monaco, con il Napoli che però lascia carta bianca al suo capitano.