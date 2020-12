In casa Napoli c'è stato un allarme nella giornata di giovedì. Rrahmani e Hysaj, dopo essersi fermati quasi un mese fa a causa della positività al Covid-19 durante gli impegni con le rispettive Nazionali, da una settimana erano rientrati in gruppo in seguito ai tamponi negativi. Ma giovedì ecco un'altra frenata: i tamponi effettuati mercoledì avevano dato un nuovo esito positivo.



Nel giro di 18 ore sono tornati ancora una volta negativi. La spiegazione, stando a quanto riportato dal Mattino, è la seguente: secondo gli esperti capita spesso che piccole tracce virali possano apparire dopo una prima negativizzazione. Ma con gli ultimissimi test sono sparite anche queste tracce e i giocatori si sono così riuniti alla squadra e sia Hysaj che Rrahmani saranno convocati per la sfida di domani contro la Sampdoria.