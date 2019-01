Secondo quello che riporta Tuttosport: "Hysaj, oggi riservista a Napoli dopo essere stato titolarissimo ai tempi di Sarri che l’avrebbe voluto con sé pure al Chelsea se De Laurentiis non avesse messo una clausola ad hoc per sgambettare l’ex allenatore. Era un’estate fa ma pare passata una vita perché con Ancelotti l’albanese è diventato riserva tanto da scatenare l’ira del suo entourage. Il giocatore vuole però restare in Italia e l’Inter - che, non riscattando Vrsaljko, avrebbe bisogno di un titolare - potrebbe farci un pensiero. Sul cartellino di Hysaj pende una clausola da 50 milioni però difficilmente De Laurentiis potrebbe fare le barricate considerato che il ragazzo non sembra più rientrare nei piani di Ancelotti. Inoltre sarebbe pure l’occasione per aprire un canale importante con Suning".