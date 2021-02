Tra i giocatori in scadenza in casa Napoli c'è Elseid Hysaj. Il terzino albanese è arrivato nel 2015 ai piedi del Vesuvio e dopo sei stagioni è molto vicino a dire addio ai colori azzurri. Il suo contratto con il Napoli durerà fino a giugno 2021 e non sembrano esserci i presupposti per parlare di rinnovo.



Così Hysaj inizia a guardarsi attorno e ci sono alcuni club che iniziano a fargli la "corte". Il Corriere del Mezzogiorno oggi parla della possibilità Paris Saint-Germain che starebbe pensando all'acquisto a parametro zero proprio dell'albanese come alternativa a Florenzi. Iniziati i contatti con Mario Giuffredi, procuratore dello stesso Hysaj.