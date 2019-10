Secondo il Corriere dello Sport, a gennaio Elseid Hysaj sarà in ottica Roma: "Perché l’affare vada in porto in tempi rapidi, devono sussistere due elementi convergenti: 1) il Napoli deve abbassare notevolmente le richieste per il suo terzino, dimezzando da 20 a 10 milioni la richiesta, eventualità tutta da valutare; 2) la Roma deve accordarsi con il Chelsea per il rientro anticipato di Zappacosta a Londra, ipotesi prevista dal contratto di prestito gratuito firmato ad agosto. Il capitano della nazionale albanese ha il contratto in scadenza nel 2021, perciò in ogni caso vivrà la sua ultima stagione sul libro paga di De Laurentiis. Il Napoli a sua volta avrebbe convenienza a venderlo per non perderlo a parametro zero l’anno successivo. Da qui la speranza di Giuffredi di ammorbidire le richieste del presidente per lasciarlo andare subito alla Roma, dove Fonseca lo ha indicato già in estate come un rinforzo estremamente gradito".