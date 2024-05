Ultima stagionale per il. Alle ore 18, gli azzurri affronteranno ilallo Stadio Maradona per l'ultima giornata di. La squadra diha ancora una remota speranza di qualificarsi inche passa però da una combinazione di risultati complicata e da tre punti da conquistare contro i pugliesi. Sciolto il dubbio, il nigeriano ci sarà e potrà salutare i tifosi in quella che sarà con ogni probabilità la sua ultima presenza in maglia Napoli. Assenti invece. Questa la lista completa.CONTINI Nikita

GOLLINI PierluigiMERET AlexD’AVINO LuigiDI LORENZO GiovanniJUAN JESUSMAZZOCCHI PasqualeNATAN Bernardo De SouzaOLIVERA MathiasOSTIGARD LeoRRAHMANI AmirANGUISSA FrankCAJUSTE JensLINDSTROM JesperLOBOTKA StanislavTRAORE’ Hamed JuniorKVARATSKHELIA KhvichaNGONGE CyrilOSIMHEN VictorPOLITANO MatteoRASPADORI GiacomoSIMEONE Giovanni