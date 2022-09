Il Napoli espugna San Siro, è 2-1 in casa del Milan. Adesso, con la testa della classifica ritrovata, è tempo di fermarsi, vista la sosta. Tanti giocatori azzurri, però, saranno in giro per il mondo impegnati con le rispettive nazionali. Sono ben quindici i giocatori convocati. Ecco i giocatori con gli impegni in programma:



Meret, Di Lorenzo, Zerbin, Politano e Raspadori: Italia-Inghilterra (Stadio Meazza, 23 settembre, ore 20.45) e Ungheria-Italia (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre, ore 20.45).



Elmas: Georgia - Macedonia (23 settembre); Macedonia - Bulgaria (26 settembre)



Lobotka: Slovacchia - Azerbaigian (22 settembre); Slovacchia - Bielorussia (25 settembre)



Mario Rui: Repubblica Ceca-Portogallo (24 settembre); Portogallo-Spagna (27 settembre)



Ostigard: Slovenia - Norvegia (24 settembre); Norvegia - Serbia (27 settembre)



Rrahmani: Irlanda del Nord - Kosovo (24 settembre); Kosovo - Cipro (27 settembre)



Zielinski: Polonia - Olanda (22 settembre); Galles - Polonia (25 settembre)



Kvaratskhelia: Georgia - Macedonia (23 settembre); Gibilterra - Georgia (26 settembre)



AMICHEVOLI



Lozano: Messico - Peru (25 settembre); Messico - Colombia (28 settembre)



Kim-Minjae: Corea del Sud - Costa Rica (23 settembre); Corea del Sud - Camerun (25 settembre)



Olivera: Iran - Uruguay (23 settembre); Canada - Uruguay (27 settembre)