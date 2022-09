recuperano per l'esordio in Champions contro il: ilha diramato la lista dei convocati di Spalletti per l'impegno di stasera.: Idasiak, Meret, Sirigu.: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.