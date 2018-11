Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno.



Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli al San Paolo per l'anticipo della 11esima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.30. La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento a secco e torello. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni sui tiri in porta.



Younes ha svolto per la prima volta allenamento completo con il gruppo compresa la partitina.



Napoli-Empoli, i convocati di Ancelotti



Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.



Assenti, dunque, Simone Verdi, Sebastiano Luperto, Amin Younes e Alex Meret.