Rudi Garcia al Napoli è ormai cosa fatta, come pareva però anche l'arrivo di Cristophe Galtier sotto al Vesuvio. Cos'è successo? Perché la trattativa che sembrava ben avviata poi è naufragata? A far chiarezza è l'emittente francese RMC Sport. La priorità di Aurelio De Laurentiis era quella di trovare il dopo Spalletti entro la fine di questa settimana, ma lo stesso Galtier non sarebbe riuscito a liberarsi a breve visto che è ancora sotto contratto col PSG. Lo stesso tecnico, inoltre, non sarebbe stato convinto al 100% .