Il Napoli non vive una stagione affatto semplice. Tante, troppe le assenze che ha dovuto fronteggiare Luciano Spalletti in questi mesi. Alla lista negli ultimi giorni si sono aggiunti Lozano (il 3 febbraio riportava una lussazione alla spalla destra), Lobotka e Politano.



Il messicano dovrà restare più tempo fuori e i tempi di recupero per lui sono ancora incerti, visto il tipo di infortunio che ha subito. Però non si è operato, così il rientro sarà in tempi più brevi. L'edizione odierna di Repubblica parla di una prossima convocazione per Lozano nel mese di marzo.