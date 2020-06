Il bagno di folla che c'è stato alla stazione di Afragola ha travolto d'affetto tutti i giocatori del Napoli. Anche chi nell'ultimo periodo è scivolato più indietro nelle gerarchie di Gattuso. A partire da Allan, che potrebbe essere ceduto la prossima sessione di mercato. Però i tifosi non sembrano voler mollare tanto facilmente. Ecco quindi diversi sostenitori azzurri che urlano proprio al brasiliano "Allan, non te ne andare. Rimani qua".









Ma non è il solo che non vogliono perdere, perché c'è anche José Maria Callejon che quasi sicuramente saluterà al termine della stagione, in scadenza di contratto.. Così è partito il coro "José non te ne andare". Le lacrime al termine della finale di Coppa Italia suonavano tanto come un indizio sulla prossima partenza dell'esterno spagnolo ma, come per Allan e dopo una vittoria così importante, i tifosi le proveranno tutte per fargli cambiare idea.