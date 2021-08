Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra dieci mesi e non c'è ancora l'ombra del rinnovo. Nessun'offerta da parte della società, che in teoria avrebbe tra i pensieri quello di giocare al ribasso con l'ingaggio. Teoria differente per Insigne che, forte dell'Europeo positivo e vincente da lui disputato, vorrebbe un ritocco verso l'alto.