Aurelio De Laurentiis ha apprezzato molto le parole di Zlatan Ibrahimovic di apertura al Napoli. Il possibile scenario di mercato viene descritto dal Mattino: "De Laurentiis ha giocato di sponda, si è preso e coccolato gli apprezzamenti di Ibrahimovic: c'è la consapevolezza che se un big del calcio mondiale parla così del Napoli, nell'ipotesi minimale, c'è un importante ritorno d'immagine. Tra l'altro, il patron azzurro ha già fissato un eventuale tetto, un qualcosa molto lontano dai 6.3 milioni di euro percepiti negli States da Ibra: è stato chiaro quando ha spiegato che Dipende da lui se venire o meno a Napoli: anche perché un salary-cup che colloca Koulibaly come il più pagato a quota 6 milioni, non può fare eccezioni neppure per Zlatan. Vero che Ibrahimovic da più di due anni non è in Italia ed il suo rientro sarebbe coperto dal Decreto Crescita con uno sconto IRPEF del 70%. Vero che Ancelotti abbraccerebbe piacere uno dei calciatori che ha più ha stimato nella sua lunga carriera a contatto con top player. Vero che i rapporti tra Raiola e De Laurentiis sono ottimi: l'agente ha apprezzato le parole di ADL su Ibra, in un'ottica dell'ampia collaborazione con gli affari Manolas e Lozano, con rinnovi più semplici da discutere e con l'apprezzamento del patron per la gestione di Insigne da parte del manager anche di Zlatan, che in quest'ottica si avvicina all'asse ADL-Raiola. Ecco. È vero anche, però, che una vera trattativa non è partita".