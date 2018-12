Dal tetto del mondo con la propria nazionale alla lotta per la salvezza nel campionato tedesco. Benjamin Pavard è stato fra i protagonisti del successo francese di Russia 2018, ma l'annata in corso si sta rivelando piuttosto avara di risultati. Titolare indiscusso nel suo Stoccarda, il difensore classe 1996 ha declinato in estate la corte di diverse squadre europee per continuare la propria carriera con la maglia biancorossa. Ma dopo quasi metà stagione, con il club che sembra aver definitivamente abbandonato ogni velleità di competere per le zone alte della classifica, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente.



CLAUSOLA - Il contratto che lega Pavard allo Stoccarda scadrà nel 2021, ma la presenza di una clausola rescissoria potrebbe agevolare la partenza del 22enne già nelle prossime finestre di mercato. 35 milioni di euro: questa la cifra da versare nelle casse degli Svevi per assicurarselo. Il Bayern Monaco, non è un segreto, è da sempre fra i maggiori estimatori del ragazzo. "E' un giocatore che ci piace molto", ha dichiarato recentemente il presidente dei bavaresi, Uli Hoeness. Ma anche in Italia c'è chi studia con attenzione la situazione.



IDEA NAPOLI - La Juventus lo aveva seguito da vicino negli scorsi mesi, ma anche il Napoli ha inserito sul proprio taccuino il nome dell'ex Lille. Secondo la stampa tedesca i partenopei fanno sul serio per il giocatore, considerato uno dei colpi ideali per completare il reparto difensivo. Un'operazione che potrebbe diventare prioritaria anche in virtù delle difficoltà incontrate nelle ultime ore per raggiungere un nuovo accordo con Hysaj. Il rinnovo dell'albanese sembra sempre più lontano, ragion per cui Giuntoli potrebbe tutelarsi con l'acquisto di un difensore più giovane e completo, in grado di agire sia da centrale che da terzino destro.