Dalla Germania non arrivano notizie confortanti per i tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Bild,sarebbe sempre più vicino a lasciare il, con il Barcellona pronto a stringere per il fuoriclasse polacco. Al suo postoprofilo giovane e di livello sul quale la società bavarese potrebbe convincersi a investire.- La stessa Bild parla diIl presidente del Napoli chiaramente non farà sconti a nessuno, i 100-110 milioni richiesti da un po' di tempo non sono trattabili. Sarebbe una plusvalenza molto importante, considerando i circa 50 milioni (più contropartite) investiti da De Laurentiis due estati fa per portare il nigeriano ai piedi del Vesuvio.- Chiaramente di offerte concrete non ce ne sono state, solo una telefonata esplorativa da parte delqualche settimana fa. Ma l'ipotesi dell'addio, seppur ancora remota, va presa in considerazione. Il mercato è in continuo movimento e Giuntoli dovrà essere bravo, eventualmente, a trovare ilI due nomi principali sono quelli di. Sull'attaccante del Sassuolo c'è l'interesse del PSG che qualora dovesse decidere di accelerare avrebbe chiaramente qualche punto di vantaggio sul Napoli. Maè una realtà. Il centravanti albanese di proprietà del Chelsea la scorsa stagione si è messo in mostra in prestito al Southampton., che a gennaio tentò l'assalto proprio a Osimhen. Dunque, sono due i profili principali tenuti d'occhio dal Napoli. È ancora presto per muoversi e ad oggi offerte ufficiali non ne sono state presentate.