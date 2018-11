Il Mattino svela del fallito assalto del Napoli per Barella: "Il Napoli ha offerto 30 milioni ma non bastano. Neppure inserire una pedina come Ounas interessa ai sardi che l'altro giorno, quando anche il Monaco si è fatto sotto, hanno formalizzato la sua richiesta: 55 milioni. Tutti hanno preso informazioni, l'onnipresente Juventus lo tiene sotto osservazione. Ora come ora è difficile che Tommaso Giulini accetti di metterlo in vendita a gennaio, ma è chiaro che la grandi manovre sono partite. Il Napoli ha un buon rapporto con il presidente sardo. Un abboccamento c'è già stato qualche settimana fa con l'incontro tra Giuntoli e il procuratore Beltrami, ma l'intesa non appare semplice. Di sicuro è uno di quei prospetti per cui De Laurentiis farebbe follie".