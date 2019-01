Stanislav Lobotka è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare la linea mediana di Carlo Ancelotti. Gli azzurri ci avevano provato anche la scorsa estate e hanno deciso di riprendere la trattativa con il Celta Vigo. Il centrocampista classe 1994 piace eccome ma non sarà facile per Giuntoli strapparlo al suo club di appartenenza.



NO AL PRESTITO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Celta Vigo non ha ancora aperto a una cessione in prestito del suo gioiellino. La prima offerta del Napoli da 2 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni è stata rispedita al mittente. Ma gli azzurri non demordono e studiano una nuova offerta, la sensazione che è se dovessero inserire l'obbligo di riscatto potrebbe anche arrivare la fumata bianca. Lobotka che piace e tanto anche in Premier League: dopo un timido sondaggio del Tottenham, è stato il Bounemouth a presentare un'offerta ufficiale da ben 20 milioni di euro. Ma il Napoli, nella testa di Stanislav rimane la priorità.