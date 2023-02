Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato al volto Victor Osimhen, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Le placche non vanno rimosse a meno che non vi sia esigenza del paziente, se c'è un'infezione, se sono pediatriche e quindi possono creare problema in fase di crescita. La placca in titanio può alterare un'immagine radiografica, ma non credo che Osimhen abbia la necessità di toglierle. Poi, come la mascherina, portano bene. All'epoca utilizzammo le migliori placche al mondo. Quando facemmo l'intervento con Canonico studiammo bene la zona dove operare per proteggerla anche dai colpi che il calciatore doveva fare poi con il pallone".