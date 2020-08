Dopo la maxi spesa da parte del Napoli per arrivare a Victor Osimhen è previsto un incasso importante. Questo può provenire dalla cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese piace tanto al Manchester City, bisognoso di un giocatore di livello in quel ruolo. Per questo motivo è partito l'assalto.



DELA MOLLA LA PRESA - Una prima intesa tra l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ed il Manchester City c'è. Il giocatore, in caso di trasferimento, arriverà a guadagnare 9 milioni di euro con un quadriennale. Con il Napoli però è un continuo inseguimento da parte dei Citizens. La richiesta di partenza di De Laurentiis era di 100 milioni, ora, però, il presidente del Napoli ha allentato un po' la presa.​



CIFRA ALZATA - L'affare non è ancora fatto: dopo un'offerta iniziale di 60 milioni da parte degli inglesi, le due squadre si sono allontanate; ma ora ecco il riavvicinamento e l'offerta alzata di 10 milioni, più bonus per un totale di quasi 80 milioni di euro che andrebbero nelle casse azzurre. La chiusura non è imminente, ma c'è sicuramente un passo in avanti da parte del City e uno incontro di De Laurentiis. Saranno giorni caldi per il futuro del centrale degli azzurri.