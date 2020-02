È tornata la polemica allo stadio San Paolo di Napoli. Questa volta, però, non riguarda il rettangolo verde di gioco, bensì gli spalti, precisamente la Curva A. Ecco infatti il comunicato da parte della stessa Curva A, che si dissocia dalla notizia della protesta riguardo il caro biglietti:



"Dopo l'ennesima notizia comparsa sui quotidiani, dove si riportava che la Curva A effettuava domenica 9/02/2020 una protesta contro il caro biglietti per la partita Napoli-Barcellona, teniamo a precisare che tale notizia apparsa risulta priva di fondamento.



Viaggiamo da decenni in Italia, in Europa e siamo consapevoli dei costi di tutti i biglietti finora da noi puntualmente pagati, vedi Lecce €50,00 o Sassuolo oltre i €50,00, giusto per citarne qualcuno. Consapevoli che comunque sia assurdo per una partita di calcio, sarebbe ipocrita però recriminarlo per un Napoli-Barcellona. Ricordiamo che con la partita contro il Genk a €35,00 nessuno è venuto!



I motivi che hanno spinto a rimuovere striscioni, bandiere ed altro... sono motivi che appartengono alla nostra categoria, quella degli ultras e solo a quest'ultima devono riguardare, interessare.



Peccato che qualcuno la usi maldestramente sui social rendendo partecipe anche chi non lo è.



CURVA A NAPOLI"