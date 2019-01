La Gazzetta dello Sport svela alcuni interessanti retroscena legati al mercato in entrata del Napoli, in particolare sui nomi di Fornals e Lozano: "Sono loro i principali obiettivi già trattati dal ds Giuntoli in questa sessione. Pablo Fornals, centrocampista dell’Under 21 spagnola e del Villarreal, avrebbe anche un accordo di massima con il Napoli per l’ingaggio. Dunque il d.s. spera di convincere il club iberico ad abbassare le pretese e scendere sotto i 30 milioni previsti dalla clausola. Hirving Lozano, l’esterno offensivo messicano del Psv, è molto gradito ad Ancelotti, che lo ha dichiarato pubblicamente. Anche qui i rapporti col club olandese sono ben avviati e ci sono i presupposti per opzionare il latinoamericano (il suo infortunio è meno grave del previsto) per la prossima estate"