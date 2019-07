Come riporta Tuttosport: "Il ds Giuntoli ha provato anche a tastare il polso dei granata su Izzo: dopo il no alla Roma sarebbe arrivato anche il no agli azzurri.Il Napoli, peraltro, in queste ore ha bussato alla Spal per Fares, esterno sinistro, sostituto naturale di Mario Rui, nel mirino pure dei granata: è la conferma, l’ennesima, che il portoghese non rientra nei piani di Ancelotti mentre sarebbe graditissimo a Mazzarri.