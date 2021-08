A partire dal rendimento costante di Osimhen, passando per l'ottima impressione che ha fatto il classe 2000 Zanoli, fino ad un giocatore in particolare che si è messo in mostra. Si tratta die quelli da casa durante le amichevoli e gli allenamenti di Dimaro prima e di Castel di Sangro poi. Tant'è chesperando che possa aggiungersi alla rosa di Luciano Spalletti per la stagione 2021/22.- Ad oggi il Napoli ha bisogno di far cassa, questa è una cosa nota da tempo.Come è accaduto già in più situazioni. A De Laurentiis, infatti, sono state recapitate le offerte da parte dell', dell'e del. Sul piatto tutte e tre le squadre sono pronte a mettere oltre dieci milioni, cifra considerevole considerando che il contratto di Ounas scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2022.- C'è però da tener conto della volontà del calciatore.il campionato americano e quello greco non lo stuzzicano, così come la Serie B. Per lui c'erano le ipotesied- club disposti ad ingaggiare l'algerino in prestito - ma ha detto 'no' a tutte le opportunità che gli si sono presentate. La speranza,dato che sogna da tempo di giocare in Inghilterra. In alternativa c'è anche l'ipotesi che porterebbe ad una permanenza a Napoli, ma è difficile perché il ragazzo vuole giocare e perché qualora dovesse restare in azzurro bisognerebbe trattare il rinnovo. AttualmentePretesa non semplice da accettare dato il momento economico e visto che lo scorso anno ha trovato poco spazio a Cagliari e si è riuscito a mettere in mostra solo per pochi mesi in prestito al Crotone che alla fine è retrocesso. Ounas ha bisogno di fare un anno importante in una squadra anche intermedia, con costanza, per poi ambire al salto di qualità.