Nonostante le secche parole di chiusura pronunciate qualche settimana fa ai nostri microfoni dal suo agente,Il tedesco di origine libanese, tesserato dal Napoli ma al centro di un'intricata vicenda dopo il suo addio all'Ajax, rappresenterebbe il rinforzo ideale per l'attacco a tre che Davide Ballardini vorrebbe proporre in vista della prossima stagione.Le frasi rilasciate ieri dal direttore generale rossoblù, Giorgio Perinetti, ad una radio napoletana fanno seguito a quelle pronunciate qualche ora prima dal ds ligure Mario Donatelli. L'ipotesi di un prestito non è quindi stata del tutto abbandonata dal Grifone che nelle prossime settimane monitorerà con estrema attenzione la situazione del ragazzo e il suo rapporto con il neoallenatore dei partenopei Carlo Ancelotti.