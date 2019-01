La Gazzetta dello Sport racconta il retroscena legato a Piatek ed al Napoli: "L’ambiente è deluso. E non potrebbe essere altrimenti. Un altro obiettivo è svanito nella notte di San Siro: con la sconfitta contro il Milan, il Napoli ha detto addio anche alla Coppa Italia. Mestamente, sotto i colpi di Piatek, quel giocatore che Cristiano Giuntoli ha trattato a lungo in questa fase di mercato, prima che Enrico Preziosi si accordasse con il club rossonero. Il centravanti polacco sarebbe dovuto essere il primo rinforzo per la prossima stagione. Ma l’offerta napoletana non è stata ritenuta soddisfacente dal presidente del Genoa"